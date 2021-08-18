МАУ ИЦ «Норильские новости»

В краевом министерстве образования рассказали, как будут учиться школьники

В краевом министерстве образования рассказали, как будут учиться школьники

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В краевом министерстве образования рассказали, как будут учиться школьники

Планируется, что с 1 сентября школьники приступят к очному обучению.

В краевом министерстве образования рассказали, как будут учиться школьники

При этом соблюдение всех превентивных мер неизбежно – это проветривание, регулярная дезинфекция, термометрия и соблюдение масочного режима. А также кабинетная система - за каждым классом будет закреплена своя аудитория.

Линейки 1 сентября будут проведены отдельно в каждом классе, так как массовые мероприятия в Красноярском крае отменены. С детьми могут прийти и родители, но только при наличии защитных масок.

Фото Ирина Яринская
18 августа в 12:08 260
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