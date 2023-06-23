В краевом парламенте приняли ряд новых законов

В двух чтениях депутаты приняли закон об исполнении краевого бюджета за 2022 год. Доходы казны в прошлом году составили 372,4 млрд рублей, расходы — 376,2 млрд. Дефицит сложился в размере 3,8 млрд.

Краевой парламент в первом чтении одобрил изменения в закон края «О налоге на имущество организаций». Правительство края предлагает освободить от уплаты налога на имущество организации, заключившие с краем или муниципалитетами концессионные соглашения по модернизации или строительству госимущества. Закон позволит избежать встречных денежных потоков, когда бизнес платит налог, а государство ему потом компенсирует затраты на эксплуатацию имущества.

В двух чтениях принят законопроект о вхождении в федеральный проект «Чистый воздух» Ачинска, Лесосибирска и Минусинска. В целом оценивая работу краевого Минэкологии, депутаты предложили правительству обратить на неё внимание. Спикер Заксобрания Алексей Додатко подтвердил, что сроки исполнения поручений нарушались многократно.

Прокуратура предложила увеличить штрафы за купание в неположенных местах: от 500 до 3000 рублей для физлиц; на должностных лиц — от 5 до 10 тыс.; на юрлиц — от 20 до 30 тыс. Законопроект был принят в первом чтении, к вопросу вернутся осенью.

На сессии выступил руководитель края Михаил Котюков. Он поблагодарил депутатов за работу над важными для региона законопроектами.