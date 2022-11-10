В краевом парламенте в первом чтении приняты изменения в региональный Закон «О транспортном налоге»

Законопроект подготовлен региональным правительством в рамках указа губернатора края от 25.10.2022 № 317-уг «О социально-экономических мерах поддержки лиц, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей», сообщают на официальном портале Красноярского края.

Заместитель председателя правительства – министр финансов Владимир Бахарь отметил, что по проекту закона от уплаты налога будут освобождены мобилизованные граждане, а также лица, заключившие контракт о прохождении военной службы или о добровольном содействии в проведении СВО. Кроме того, льготой смогут воспользоваться члены семьи участников СВО.

Налоговые льготы планируется предоставить за 2021 и 2022 годы. Фактически речь идёт об освобождении от налога, который необходимо оплатить до 1 декабря текущего года и соответственно до 1 декабря следующего.

Вице-премьер Владимир Бахарь: «На федеральном и региональном уровнях идёт формирование комплексной системы поддержки участников специальной военной операции и их семей. Предлагаемые меры являются частью этой системы и позволят снизить налоговую нагрузку для указанной категории граждан в непростой период».