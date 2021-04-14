В краевом правительстве подписано трёхстороннее соглашение о взаимодействии по подготовке медицинских кадров

Во многих городах региона существует дефицит кадров в медицинских учреждениях, и Норильск не является исключением. В целях привлечения молодых специалистов и заключено соответствующее соглашение. Система такова: студенты платных отделений могут перейти на бюджетное обучение, но при условии обязательного трудоустройства в межрайонные медицинские учреждения - в Лесосибирске, Канске, Ачинске, Минусинске или Норильске. Перевод будет осуществляться при помощи образовательных сертификатов, которые внедряет минздрав края. Принцип работы в данном случае можно сравнить с целевой формой обучения - выпускник должен отработать в медицинском учреждении по направлению пять лет. Стоить отметить, что обучение студентов, ординаторов и слушателей с применением образовательного сертификата будет оплачиваться за счёт средств краевого бюджета.

По данным ректора КрасГМУ Алексея Протопопова, ежегодно будет предоставляться 200 образовательных сертификатов студентам, осваивающим образовательную программу специалитета, 50 образовательных сертификатов - ординаторам и 100 - медикам, проходящим профессиональную переподготовку. Один из главных критериев для получения сертификата - хорошая успеваемость.

Борис Немик, министр здравоохранения Красноярского края, подчеркнул: «Губернатор поставил одной из приоритетных задач развитие межрайонных центров. В нашем крае их пять – Лесосибирск, Канск, Ачинск, Минусинск и Норильск. В прошлом году, по поручению губернатора, был принят ряд краевых законов, обеспечивающих дополнительные меры социальной поддержки специалистов, приезжающих в межрайонные центры».

Муниципалитеты, в свою очередь, обязуются обеспечить молодых специалистов жильём и мерами социальной поддержки на период прохождения практического обучения в государственных медицинских организациях, расположенных на их территориях, а также сохранять виды и объём социальных гарантий и мер социальной поддержки для работников профессиональных медицинских образовательных организаций.