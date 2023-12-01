В краевом правительстве готовят ко второму чтению проект главного финансового документа региона на 2024-2026 годы

В первом чтении при рассмотрении бюджета была принята поправка, которая увеличила параметры 2024 года по доходам до 379,3 млрд рублей и по расходам до 437,2 млрд рублей. При этом собственные расходы края в следующем году возросли на 5 млрд рублей.

Параметры увеличились за счёт федеральных средств на 0,9 млрд рублей в 2025 году и 29,3 млрд рублей в 2026 году. Кроме того, в 2025-2026 годах увеличены расходы краевого бюджета на 0,7 млрд рублей и 4,7 млрд рублей соответственно в результате перераспределения условно утверждаемых расходов.

Ко второму чтению главного финансового документа средства были распределены постатейно. Целевые федеральные средства в основном пойдут на инфраструктурное развитие, в том числе и на реализацию комплексного плана социально-экономического развития Норильска. Предусмотрены дополнительные средства на выплаты отдельным категориям граждан и лекарственное обеспечение, а также на создание модульных корпусов для детских лагерей.

Собственные краевые ресурсы распределены с учётом приоритетов отраслей. По направлениям социального блока в 2024 году расходы региона возросли на 2 млрд рублей.

Например, по отрасли здравоохранения в краевом бюджете в 2024 году дополнительно предусмотрено около 900 млн рублей. Добавлено на капитальный ремонт и приобретение оборудования для медицинских организаций, модернизацию первичного звена здравоохранения, создание центра экстракорпорального оплодотворения. Увеличено финансирование на оснащение патолого-анатомических бюро и детских инфекционных отделений. С учётом федеральных средств в трёхлетнем периоде ресурсное обеспечение здравоохранения увеличено почти на 4 млрд рублей.

Собственные расходы края в сфере образования возрастают более чем на 800 млн рублей в 2024 году. Основная часть – на капитальный ремонт школ и краевых учреждений, приобретение для них оборудования. В целом при рассмотрении проекта бюджета на модернизацию школ добавлено почти 2 млрд рублей на три года: за счёт федеральных средств – 1,3 млрд рублей (до 2,4 млрд рублей) и краевых – 0,6 млрд рублей (до 2,1 млрд рублей).

Внесённой поправкой увеличены также расходы по иным социально значимым направлениям, в том числе на выплаты гражданам, развитие культуры, туризма и спорта.