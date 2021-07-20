В краевом правительстве обсудили итоги первого учебного года в Институте Севера и Арктики

В течение года ребята из отдалённых северных районов — Туруханского, Эвенкии и Таймыра — под руководством специалистов Сибирского федерального университета проходили подготовку к ЕГЭ. Далее они будут поступать в высшие и средние специальные учебные заведения.

Как сообщил Руслан Барышев, проректор по научной работе СФУ — исполняющий обязанности директора Института Севера и Арктики, данное направление в дальнейшем будет развиваться, планируется привлекать к обучению и ребят из других регионов страны.

Сейчас в составе института действуют следующие подразделения: международная Северная школа, международная бизнес-школа «Арктика», кафедра северных и арктических исследований, а также департамент комплексного изучения Арктики.

В перспективе Институт Севера и Арктики поможет решить кадровые задачи и обеспечить специалистами проекты, которые будут реализовываться на севере региона. Так, для представителей коренных народов Севера разработаны дополнительные программы обучения в сфере лесного и сельского хозяйства, здравоохранения, юриспруденции. В будущем будут добавлены и другие направления, касающиеся экологии, изучения животного мира, традиционной хозяйственной деятельности северных народов и их этнокультуры. Кроме того, в планах — создание «Школы молодого лидера», в которой будут обучаться представители коренных малочисленных народов Севера.

«Институт Севера и Арктики создан не только для решения насущных задач региональной власти, но и для реализации стратегических и геополитических задач, стоящих перед Российской Федерацией в Арктической зоне и на территории Крайнего Севера. Он по праву становится ведущим интеллектуальным центром в области исследований, инновационных технологических разработок и подготовки кадров для освоения арктических и северных территорий», — подчеркнул Анатолий Цыкалов.