В краевом Роспотребнадзоре назвали отличительные признаки штамма «омикрон»

В целом признаки больше похожи проявления сезонной ОРВИ: повышение температуры до 38°С (иногда выше), ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У детей отмечаются высыпания. Инкубационный период у «омикрона» составляет 2-5 дней, в том время как при «дельте» первые симптомы возникают через 6-8 дней. Контагиозность (заразность) у нового штамма выше, чем у «дельты». Чаще заболевают дети.

У привитых и переболевших граждан болезнь может протекать в лёгкой форме, как незначительная простуда.

Также в ведомстве добавили, что сегодня всем нам очень важно заботиться о себе и своих близких. Потому необходимо обрабатывать руки санитайзром, либо мыть с мылом, носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, а также избегать мест массового скопления людей.