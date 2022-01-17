В краевом управлении МВД опровергли недостоверную информацию

Якобы мошенники обзванивали горожан и предлагали пройти опрос, после чего абоненту необходимо было нажать клавишу «1», что давало доступ ко всем его банковским картам и личным данным. Однако краевая полиция опровергла данную информацию, более того, никаких жалоб по факту такого вида телефонного мошенничества в полицию не поступало.

ГУ МВД России по Красноярскому краю обращается к гражданам с просьбой при получении подобных сообщений использовать актуальные сведения, размещённые на официальных ресурсах ведомств и не рассылать в чатах сообщения, вводящие в заблуждение граждан. Со своей стороны в краевом управлении МВД всегда готовы разъяснить, уточнить интересующую информацию.