В краевом управлении Роспотребнадзора дали рекомендации по вакцинации для тех, кому 60 и более лет

Как сообщили в Росстате, 83% умерших от COVID-19 – это пациенты в возрасте старше 60 лет. Из-за нагрузки на иммунную систему у пожилых людей могут возникнуть осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Что может привести к самым печальным исходам.

Потому жители Красноярья старше 60 лет в первую очередь должны вакцинироваться против коронавируса. Вводить «Спутник V» и «ЭпиВакКорону» можно пациентам от 18 лет без каких-либо других возрастных ограничений. Никаких принципиальных особенностей вакцинации для данной возрастной категории нет. В случае если у человека есть хронические заболевания, то перед прививкой стоит проконсультироваться с лечащим врачом.

Препарат традиционно вводится внутримышечно в область плеча. Как правило, никаких побочных эффектов у пациентов не появляется. После прививки в месте инъекции могут быть болезненность, зуд, отёчность и покраснение. У пациента может подняться температура, ощущаться слабость и ломота в мышцах и суставах. В целом, из-за возрастных особенностей иммунного ответа люди старше 60 лет легче переносят прививку, чем молодые.

Часто у пожилых людей возникает вопрос: как сочетается вакцина с приёмом других лекарств? В Роспотребнадзоре сообщили, что препаратов, которые нельзя совмещать с вакциной, не существует. В большинстве случаев необходимо продолжить приём лекарств по той схеме, которая была подобрана ранее. Однако некоторые средства могут снижать выработку иммунного ответа — это цитостатики и кортикостероиды, которые нередко назначаются на длительное время при ревматологических и онкологических заболеваниях. Пациентам, получающим такую терапию, нужно обязательно перед вакцинацией посетить лечащего врача.

Если пожилой человек уже болел COVID-19, то риск заболеть вновь возрастает через полгода. Поэтому всем переболевшим через шесть месяцев после получения отрицательного результата ПЦР-теста следует провести вакцинацию. После полной вакцинации через полгода необходима ревакцинация для поддержки уровня антител в организме.