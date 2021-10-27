В краевом управлении Росреестра подвели итоги работы за девять месяцев

За третий квартал 2020 года ведомство поставило на кадастровый учёт:

– 5413 земельных участков (на 28% больше, чем во втором квартале);

– 4851 помещений, из которых 3871 жилых (на 88% больше);

– 639 машиномест (на 209% больше).

В сентябре краевое управление Росреестра зарегистрировало 828 договоров участия в долевом строительстве (на 24% больше показателя предыдущего месяца), при этом доля договоров, которыми предусмотрена обязанность участника долевого строительства внести денежные средства на счёт эскроу, составила 96%. За девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели увеличились с 50% до 83%.

С начала года управлением зарегистрировано 54 692 ипотек, что на 27% больше показателя аналогичного периода предыдущего года (43 063), при этом ипотека на жильё составила 63%. Объёмы самой ипотеки жилья увеличились на 56% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года: составлено 34 378 регистрационных записей.

Управлением также зафиксирован рост доли заявлений на регистрацию ипотеки в электронном виде с 42% во втором квартале 2021 года до 48% в третьем квартале. В целом за 9 месяцев 2021 года доля таких заявлений составляет 41%.

В третьем квартале управлением зарегистрировано 50 215 вещных прав на жильё (жилой дом, жилое посещение, комната в квартире), что на 8% больше показателя второго квартала 2021 года и на 5% больше показателя третьего квартала 2020-го. Всего за девять месяцев 2021 года управлением зарегистрировано 128 945 таких прав, из которых 55% зарегистрированы на основании договоров купли-продажи (мены). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос на 13%.

«Одна из главных тенденций текущего года – рост регистрации договоров участия в долевом строительстве и ипотеке. Положительная динамика во многом связана действием программ льготного кредитования на приобретение недвижимости (льготная, сельская и семейная ипотеки). Кроме того, управлением ведётся активная работа по взаимодействию с кредитными организациями и застройщиками в целях увеличения доли электронных обращений», - сообщила руководитель управления Росреестра по Красноярскому краю Татьяна Голдобина.