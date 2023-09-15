В краевом Законодательном собрании обозначили дату инаугурации губернатора Красноярского края

Сессию открыл председатель краевого парламента Алексей Додатко: «Во время избирательной кампании проходили выборы не только губернатора региона. Также состоялись довыборы в Заксобрание края и Госдуму РФ. И, конечно, завершились более 50 избирательных кампаний в органы местного самоуправления. В истории края открывается новая политическая страница».

Спикер также отметил, что работа в качестве главы региона у Михаила Котюкова началась задолго до выборов и нет никаких сомнений в их итогах.

Парламентарии единогласно приняли решение о вступлении Михаила Котюкова в должность губернатора края и определили дату инаугурации – 19 сентября.

«Для меня Михаил Котюков – это губернатор надежд, потому что я как простой житель хочу, чтобы реализовались обещания, которые нам давали на протяжении 5 лет», - сказала кандидат от партии «Зелёные» Ирина Иванова.

В свою очередь, Александр Глисков отметил, что партия ЛДПР показала себя как главная оппозиция партии «Единая Россия» и заняла второе место на выборах в губернаторы региона и горсовет Красноярска: «ЛДПР набрала максимум из того, что было возможно. В следующий раз возьмём больше!»

Своё участие в избирательной кампании также прокомментировали Андрей Новак (КПРФ) и Максим Маркерт («Справедливая Россия»).