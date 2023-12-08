В краевом Заксобрании во втором чтении принят бюджет Красноярского края

Рассмотрение бюджета Красноярского края проходило на очередной сессии Законодательного собрания . Как отметил председатель краевого парламента Алексей Додатко, принятие документа единогласным решением депутатов говорит о результате большой предшествовавшей этому работы.

«Работа над корректировкой между первым и вторым чтением была достаточно напряжённой, в короткие сроки прошла корректировка по значительному объёму – более 5 млрд рублей. Но эти дополнительные средства, изысканные в том числе за счёт более эффективного взаимодействия с федерацией, позволили решить ряд вопросов, которые депутаты ставили в качестве проблемных при рассмотрении бюджета в первом чтении», — сказал Алексей Додатко.

Одними из главных направлений при подготовке проекта бюджета стали инфраструктурные вложения и дороги, а также работа над инвестиционной привлекательностью региона.

Особое внимание уделяется развитию здравоохранения. Только на лекарственное обеспечение выделяется 5 млрд рублей. А в 2024 году Красноярск благодаря новому аппарату по исследованию раковых клеток для краевой больницы за 35 млн рублей и программе геномного прототипирования за 14 млн превратится в «онкохаб».

В целом на здравоохранение в бюджете в рамках корректировки на 5 млрд рублей заложено около 800 млн рублей, почти 900 млн — на образование, а также по 500 млн — на дороги.