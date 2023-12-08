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В краевом Заксобрании во втором чтении принят бюджет Красноярского края

В краевом Заксобрании во втором чтении принят бюджет Красноярского края

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В краевом Заксобрании во втором чтении принят бюджет Красноярского края

Главный финансовый документ региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов принят единогласно.

В краевом Заксобрании во втором чтении принят бюджет Красноярского края

Рассмотрение бюджета Красноярского края проходило на очередной сессии Законодательного собрания. Как отметил председатель краевого парламента Алексей Додатко, принятие документа единогласным решением депутатов говорит о результате большой предшествовавшей этому работы.

«Работа над корректировкой между первым и вторым чтением была достаточно напряжённой, в короткие сроки прошла корректировка по значительному объёму – более 5 млрд рублей. Но эти дополнительные средства, изысканные в том числе за счёт более эффективного взаимодействия с федерацией, позволили решить ряд вопросов, которые депутаты ставили в качестве проблемных при рассмотрении бюджета в первом чтении», — сказал Алексей Додатко.

Одними из главных направлений при подготовке проекта бюджета стали инфраструктурные вложения и дороги, а также работа над инвестиционной привлекательностью региона.

Особое внимание уделяется развитию здравоохранения. Только на лекарственное обеспечение выделяется 5 млрд рублей. А в 2024 году Красноярск благодаря новому аппарату по исследованию раковых клеток для краевой больницы за 35 млн рублей и программе геномного прототипирования за 14 млн превратится в «онкохаб».

В целом на здравоохранение в бюджете в рамках корректировки на 5 млрд рублей заложено около 800 млн рублей, почти 900 млн — на образование, а также по 500 млн — на дороги.

8 декабря в 15:14 300
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