В Красноярье увеличился размер краевого материнского капитала

Данная мера поддержки в Красноярском крае действует с 2011 года. Полученные средства можно направить на улучшение жилищных условий, покупку транспорта, технических средств реабилитации, инвестировать в образование и прочее.

«Поддержка семей с детьми остаётся одним из приоритетных направлений бюджетной политики региона. В рамках нацпроекта «Демография» в прошлом году 4778 семей получили сертификаты краевого материнского капитала, и свыше 15 тысяч жителей края ими воспользовались. Общий объём выплат составил более 477 млн рублей», — отметила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Ежегодно сумма сертификата индексируется. И если семья получила его в 2016 году, но воспользоваться им решила только в 2022-м, то объём предоставляемых средств увеличится со 125 172 рублей до 159 131 рубля.

Оформить выплату родители могут на портале «Госуслуги», в многофункциональном центре или в территориальном отделении соцзащиты по месту регистрации.