В Красноярск из Норильска для дальнейшей транспортировки прибыл гуманитарный груз для беженцев

Вещи для нуждающихся семей, прибывших из Луганской и Донецкой народных республик, отправили неравнодушные норильчане. Сбором помощи в Заполярье по инициативе главы города Дмитрия Карасева занимается норильский фонд «Территория добра».

Из–за сложностей с логистикой и высокой стоимости доставки норильчане стараются поддержать Донбасс финансовыми средствами. Однако предприниматели принесли в фонд «Территория добра» новые вещи. По просьбе директора фонда Натальи Солодовник, содействие в организации доставки гуманитарной помощи оказал заместитель председателя Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов. Вещи доставили в краевой центр, откуда вещи отправятся к месту назначения.

Дмитрий Свиридов, встретив груз в партийной приёмной Дмитрия Медведева, поблагодарил всех, кто участвовал в сборе и отправке гуманитарной помощи:

«Новая одежда, детские вещи, одеяла — как раз то, что нужно людям, оказавшимся в непростой ситуации. Фонд «Территория добра» обратился ко мне с просьбой помочь в организации доставки вещей из Норильска в Красноярск. Наши коллеги из отделения партии в Красноярске подключились к работе. И вот вещи здесь и скоро будут отправлены тем, кто их ждёт. Отдельно я хочу сказать спасибо логистической компании «Гринлайн», которая бесплатно организовала пересылку груза. Норильский фонд «Территория добра» продолжает работу. В заполярном городе уже собрана значительная сумма для беженцев из Луганской и Донецкой республик. Ещё хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на просьбу помочь беженцам из Донбасса».