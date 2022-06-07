В Красноярск из Норильска прибыл гуманитарный груз для погорельцев

Как и обещал глава Норильска Дмитрий Карасев, гуманитарная помощь от горожан поступила в столицу края. Груз был доставлен безвозмездно логистической компанией «Гринлайн». «Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в сборе вещей: неравнодушных норильчан, которые приносили гуманитарную помощь, волонтёров Молодёжного центра, которые сортировали её, перевозчика, бесплатно переправившего груз в столицу региона и, конечно, всех работников Красноярского отделения Красного Креста», — сказал Дмитрий Карасев.

Груз уже рассортировали и подготовили к отправке адресатам. «Мы распределяем вещи по размерам и возрастам, чтобы потом передать нуждающимся семьям с детьми, одиноким жителям, пенсионерам и другим категориям граждан. Груз из Норильска можно назвать самым долгожданным. Мы очень благодарны всем норильчанам, которые оказали поддержку пострадавшим от пожаров, и можем заверить, что все поступившие вещи найдут новых хозяев. В течение этой недели помощь будет доставлена», — заявила руководитель регионального центра гуманитарной помощи Красного Креста Анастасия Новикова.

Известно, что вещи, собранные в Норильске, получат жители города Уяра, а также Рыбинского, Ачинского и Ужурского районов.