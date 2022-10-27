В Красноярске на 12-м съезде Совета муниципальных образований края обсудили реформу местного самоуправления

Председатель Законодательного собрания Алексей Додатко остановился в своём выступлении на реформе местного самоуправления. В случае принятия федерального закона край перейдет на одноуровневую модель управления: полномочия сельсоветов и администраций передадут на уровень муниципальных округов. «Важно, чтобы изменения проходили аккуратно, без кампанейщины, с учётом уникальной специфики нашего огромного региона», — подчеркнул спикер.

О работе над Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он сообщил, что после принятия закона в первом чтении из регионов поступило более 1500 поправок, половина из них уже рассмотрена. Учтены предложения краевого парламента о дистанционном участии в заседаниях представительных органов местного самоуправления. Федеральные законодатели также обсуждают особые условия перехода на одноуровневую систему управления для муниципалитетов в Арктике.