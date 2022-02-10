В Красноярске набирают волонтёров для работы на Дельфийских играх

Напомним, в этом году игры пройдут в Красноярском крае с 22 по 27 апреля. Оставить анкету на сайте красволонтер.рф для вступления в ряды волонтёров могут все желающие в возрасте от 18 лет. Сделать это необходимо до 7 марта. После чего с кандидатом свяжутся организаторы и пригласят на дельнейшие этапы отбора.

Всего планируется привлечь 546 волонтёров, которые будут задействованы в более чем 30 направлениях - от работы с делегациями до помощи в работе жюри и СМИ.

Для будущих волонтёров организуют обучение, где им расскажут о программе и истории Игр, они также пройдут объектовый и функциональный инструктажи.