В Красноярске открыли памятник северянину и бывшему руководителю Красноярского края Павлу Федирко

В своем выступлении Дмитрий Свиридов подчеркнул, что трудовой путь Павла Стефановича Федирко начинался в Заполярье. Устроившись на комбинат в 1954 году мастером паровозовагоноремонтного завода, Федирко прошёл путь до руководителя партийных организаций в Норильске и Игарке.

«Его становление как руководителя и политика прошло на севере Красноярского края, — отметил Дмитрий Свиридов. — Павел Стефанович был директором одного из предприятий Норильского комбината, затем стал первым секретарем горкома в Игарке и фактически заново построил этот город после известного страшного пожара. В начале 1970-х годов он влился в команду нашего великого земляка Владимира Ивановича Долгих, вместе с которым начал масштабные работы по развитию Красноярского края. Как депутат отмечу, что Павел Стефанович всегда заботился о жителях края, трижды избирался депутатом Верховного Совета СССР и был народным депутатом СССР. Хочется, чтобы молодое поколение красноярцев знало о том, что сделал для нашего региона этот замечательный человек», — отметил Свиридов.

На открытии присутствовала дочь Павла Стефановича — Галина Павловна, которая от имени семьи поблагодарила собравшихся за сохранение памяти об отце, бережное и уважительное отношение к его наследию.

Павел Федирко скончался 9 августа 2019 года. Федирко руководил Красноярским краем в 1972-1987 годах. С его именем связано строительство таких знаковых для региона объектов, как Сибирский институт искусств, театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, театр музыкальной комедии, Большой концертный зал краевой филармонии, Музей на Стрелке и многое другое.