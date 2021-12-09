В Красноярске презентована книга воспоминаний почётного гражданина края и Норильска Владимира Долгих

В Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края состоялась презентация книги «Дорогой созидания» дважды Героя Социалистического Труда, почётного гражданина Красноярского края, Красноярска и Норильска Владимира Долгих. В ней собраны его воспоминания и впечатления о значимых событиях ХХ века и людях, с которыми ему довелось работать.

Как отметил заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин, всю жизнь Владимир Иванович посвятил упорному труду и созиданию: «Книга выглядит фундаментальным трудом. Кажется, что её невозможно одолеть, но лично я начал читать и не мог оторваться. Она написана человеком, который был в гуще тех событий, которые происходили в период от Великой Отечественной войны до конца 20-го века. И написана она языком человека думающего, глубокого. Там нет пустых слов. Она будет интересна не только людям, которые интересуются историей того времени. Владимир Иванович был из тех людей, на которых нужно равняться. Мы должны гордиться, что человек такого масштаба родился именно в Красноярском крае».

Красноярский скульптор Константин Зинич, который является автором бюста, установленного в 2012 году на малой родине Долгих, в Иланском, рассказал, что даже несмотря на то, что Владимир Иванович много лет назад переехал в Москву, он был в курсе всех краевых событий: «Он всегда переживал за нас, сибиряков».

Пришедшие на презентацию отмечали весомый Владимира Долгих вклад в развитие региона. Так, корифей красноярской политики Всеволод Севастьянов назвал его прародителем и отцом многих светлых страниц индустриализации Сибири: «Он и сделал многое, и создал много заделов на будущее. Владимир Иванович – талантливый инженер и руководитель. И при этом человек скромный».