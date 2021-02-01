В Красноярске прошла встреча Главы Норильска с депутатами Законодательного Собрания Красноярского края от Норильска

В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития Норильска, а также укрепление сотрудничества в части решения основных проблем, волнующих сегодня норильчан, в том числе таких социальных вопросов, как текущий ремонт квартир для детей-сирот, ремонт Норильской детской больницы.

Дмитрий Карасев обратился к депутатам: «Уважаемые депутаты, хочется всё ещё сказать, коллеги, от вашего взаимодействия с избирателями - нашими жителями - во многом зависит решение проблемных вопросов норильчан, самых разных и порой бытовых. В течение нескольких дней своей работы в должности главы Норильска вижу, что поступает достаточное количество жалоб в мой адрес от жителей по самым разным вопросам, которые можно решить оперативно и которые требуют системных решений. Как депутату НГСД, уже в прошлом работа с населением мне очень близка и хорошо знакома. Как глава я постараюсь наладить работу администрации города таким образом, чтобы все управления максимально оперативно, без отписок решали проблемы, с которыми ко мне обращаются. Я благодарен норильчанам с активной жизненной позицией, которые не умалчивают о своих проблемах. Это помогает мне объективно оценивать работу структурных подразделений администрации, анализировать их ошибки в работе, а также делать правильные управленческие решения по их исправлению. В этой связи прошу вас как представителей норильчан от территории активнее общаться со своими избирателями и в оперативном порядке сообщать мне о помощи, которая необходима на уровне главы города, со своей стороны обещаю самое плотное общение с вами».

Людмила Магомедова обратилась к Дмитрию Карасеву, также отметив необходимость самого тесного взаимодействия.

Далее депутат затронула глобальную для Норильска тему, которая находится на контроле у главы: «Необходимо чёткое понимание по комплексному плану социально-экономического развития города. Нас очень интересует жизнь норильчан, как будет реализовано переселение, реновация и строительство социальных объектов», - сказала Людмила Магомедова.

Она также отметила важность формирования чёткого понимания по фонду капремонта. «Мы добываем деньги для Норильска. Нужно приложить максимальные усилия, чтобы деньги не возвращались обратно, а были израсходованы полностью на благо горожан».

Дмитрий Карасев со своей стороны сообщил о готовности в решении данных вопросов и по необходимости пересмотреть подход к той или иной ситуации.

Юрий Захаринский добавил, что Сибирский федеральный университет реализует на территории Норильска уже несколько крупных проектов. Это «Дорога ветров» – разработка системы ветровых конструкций, которые помогут защитить от снежных заносов трассу Норильск – Алыкель, и «Фасады Норильска» – поиск оптимальных фасадных решений в рамках реализации глобального проекта реновации города. Университет также готов предлагать и в дальнейшем решения других проблем.

«Уверен, многие задачи можно решать намного эффективнее, если использовать имеющийся в регионе научный потенциал. Мы стараемся защищать интересы норильчан», - отметил Юрий Захаринский.

В ходе визита достигнута договорённость о проведении рабочих встреч на постоянной основе. Также депутаты высказали готовность оказать содействие муниципалитету в реализации мероприятий комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года.