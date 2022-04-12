В Красноярске прошло заседание краевого правительства, на котором в ряд госпрограмм внесли изменения

Самое крупное увеличение затронуло госпрограмму «Развитие системы социальной поддержки граждан», её объём за счёт краевого бюджета вырос на 5,2 млрд рублей. В частности, дополнительные средства направлены на выдачу земельных сертификатов многодетным гражданам для приобретения земельных участков и на приобретение специализированного транспорта по проекту «Социальное такси». При этом основная часть дополнительного финансирования (4,2 млрд рублей) будет направлена на ежемесячные выплаты детям в возрасте 8-17 лет в соответствии с указом президента.

Финансовое обеспечение госпрограммы «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергоэффективности» в текущем году увеличено на 1,3 млрд рублей. В соответствии с поручениями губернатора дополнительные средства будут направлены на капитальные ремонты муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, а также на компенсацию разницы между фактической стоимостью топлива и регулируемой тарифной стоимостью для ресурсоснабжающих организаций.

Объём краевой госпрограммы «Развитие лесного хозяйства» вырос на 327 млн рублей за счёт средств краевого бюджета. Увеличено финансирование мероприятий по лесовосстановлению, очистке земель лесного фонда от захламления, ремонту техники в течение пожароопасного сезона и содержанию штата лесных инспекторов.

С докладом о мониторинге текущей экономической ситуации на заседании выступила министр экономики и регионального развития края Анна Гарнец. По её словам, ситуация в экономике края в целом спокойная. Крупные предприятия не фиксируют значимых отклонений от производственной программы, уровень безработицы остаётся на низких значениях, цены на потребительских рынках стабилизировались. При этом особое внимание уделяется отдельным группам товаров, состоянию сферы предпринимательства и отдельным отраслям. «Оперативный штаб провел несколько совещаний по вопросам сельского хозяйства, транспорта, лесного комплекса, цифрового развития и т. д, по результатам которых готовится к принятию ряд новых мер поддержки. Они будут носить адресный отраслевой характер, пояснила министр.