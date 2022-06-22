В Красноярске прошло заседание краевого правительства

С докладом о мониторинге текущей экономической ситуации выступила министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец. В целом ситуация оценивается как стабильная. Уровень загрузки мощностей промышленных предприятий превышает 90%. Темпы роста цен на продовольственных рынках края замедлились и не превышают среднероссийских. Уровень безработицы сохраняется на низком значении 0,8%. При этом в режиме неполной занятости работают около тысячи сотрудников в 17 организациях.

На особом контроле краевых министерств находится ситуация в лесопромышленном комплексе, машиностроении и авиаотрасли. Во исполнение Указа губернатора «О дополнительных мерах по обеспечению устойчивости отдельных отраслей экономики края и поддержанию социальной стабильности» краевым правительством приняты два постановления, снижающие нагрузку на бизнес. В частности, предоставлена отсрочка по уплате аренды за земельные участки, находящиеся в краевой собственности, для авиакомпаний, аэропортов, телекоммуникационных и IT-компаний. Им предоставлено право перенести арендные платежи текущего года на следующий год. Ранее аналогичная мера поддержки была оказана предприятиям малого бизнеса и самозанятым.

Ещё одним постановлением установлены сроки продления договоров на размещение торговых объектов. Так, сроки продления разрешительных документов по договорам на право организации рынков и проведения ярмарок составляют пять лет. По договорам на размещение нестационарных торговых объектов – семь лет без проведения торгов. Эта мера обеспечит стабильность ведения и развития малого бизнеса в сфере торговли.

Кроме того, изменены предельные объёмы размещения государственных облигаций Красноярского края. Как пояснил министр финансов края Владимир Бахарь, плановое погашение облигационного займа в объёме 13,8 млрд рублей планируется осуществить за счёт собственных средств, предусмотренных в весенней корректировке бюджета. В связи с этим размещение новых облигационных займов в текущем году не потребуется. «Это решение также позволит нам снизить объём государственного долга. Если на начало года его размер находился на отметке 63,3 млрд рублей, то к концу года госдолг составит порядка 50 млрд рублей», – добавил Владимир Бахарь.

По поручению губернатора зарплата работников бюджетной сферы с 1 июля будет проиндексирована на 8,6%. Правительством внесены соответствующие изменения в постановления, регулирующие вопросы оплаты труда работников краевых государственных учреждений.

Также решением краевого правительства введён особый противопожарный режим в северных территориях региона. Одновременно, с учётом стабилизации пожароопасной обстановки в центральных и южных районах края, действие особого противопожарного режима и соответствующих ограничений отменено.