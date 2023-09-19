В Красноярске состоялась церемония вступления Михаила Котюкова в должность руководителя региона

Началась церемония с внесения почётным караулом флагов Российской Федерации и Красноярского края. Председатель избирательной комиссии края Алексей Подушкин огласил решение крайизбиркома о признании Михаила Котюкова избранным на должность губернатора Красноярского края по результатам выборов, прошедших 8-10 сентября.

Михаил Котюков поднялся на сцену и принёс присягу в соответствии с Уставом края: «Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Красноярского края соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав Красноярского края и законы Красноярского края, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей Красноярского края, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, приложить все свои силы и знания на благо Красноярского края».

Принесение присяги ознаменовало официальное вступление избранного губернатора Красноярского края в должность.

В честь этого события участники и гости церемонии, сводный хор студентов Красноярского колледжа искусств и артистов Красноярского камерного хора в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра исполнили гимн России.

Губернатора поздравил полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев: «Результаты выборов показали, что прошедшие пять месяцев Вы трудились напряжённо и самоотверженно. Вы смогли организовать продуктивный диалог с бизнес-сообществом, общественными структурами, жителями Красноярского края – локомотива развития Сибири и всей России. Сегодня у края есть ресурс, чтобы ставить перед собой амбициозные цели развития, к которым обращено внимание и поддержка президента страны. Я желаю новых высот Вам и Красноярскому краю».

Председатель Законодательного собрания края Алексей Додатко также поздравил главу региона: «Сегодняшним событием мы фактически открываем новую страницу в политической истории края. Настоящее время требует от нас особых подходов к работе – и от каждого человека, и от власти в целом, и, конечно, от главы региона. Уверен, что Вы с этой ответственностью справитесь. Защищая интересы края, Вы опираетесь на мнение красноярцев, на их интересы – это один из ключевых подходов к Вашей работе. Без сомнения, конструктивное взаимодействие исполнительной и законодательной власти продолжится в интересах всего нашего Красноярского края и на благо людей, которые здесь живут».

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон дал напутствие губернатору: «Вся власть от Бога, и глас народа – глас Божий. Мы надеемся на плодотворное взаимодействие с государственной властью. Чтобы Красноярская земля, Сибирь и вся Россия видели достойное, гражданское, духовное и человеческое общение, приводящее к миру, взаимопониманию. Многая и благая лета Вашему избранию, Божьей помощи в Ваших трудах на этом ответственном и крестоносном пути».

От имени почётных граждан края к губернатору обратилась заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Валентина Красовская: «Люди нашего Красноярского края возлагают большие надежды на Михаила Михайловича. Мы верим, что наш край и наш город Красноярск будут лучшими не только в России. Я Вас благословляю от себя и желаю, чтобы Вы выполнили все свои обещания, а мы – люди, имеющие большой жизненный опыт, всегда готовы Вам помочь».

В адрес нового губернатора одного из опорных регионов России поступило множество поздравлений от официальных лиц федерального уровня, глав других субъектов РФ, крупнейших российских компаний, общественных организаций. Со вступлением в должность Михаила Котюкова поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин и члены федерального правительства, первые лица Совета Федерации и Госдумы, Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

В своём первом выступлении в новом статусе Михаил Котюков поблагодарил за оказанное доверие президента страны и всех жителей Красноярского края. Глава региона обозначил ключевые задачи, которые намерен решать на посту губернатора: «Трудами многих поколений в крае создан мощнейший фундамент, заложена серьёзная основа для уверенного движения вперёд. Нам предстоит обеспечить дальнейшее развитие экономики – основы развития Красноярского края, а также инфраструктуры – транспортной, коммунальной, инженерной, социальной. Создавать комфортные условия для жизни людей. У нас общая единая цель, и я не сомневаюсь, что мы сможем уверенно двигаться к её достижению. Работать вместе будем по-новому, работать будем для людей».

Завершилась торжественная церемония выносом государственного флага РФ и флага Красноярского края и неофициальным гимном региона — песней «Это мой край!» — в исполнении солистов красноярских театров, сводного хора и детской оперной студии.