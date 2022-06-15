МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Красноярске стартовал краевой конкурс лучших педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

В Красноярске стартовал краевой конкурс лучших педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

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В Красноярске стартовал краевой конкурс лучших педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

В заочном этапе приняли участие 83 педагога со всего региона, среди них — пятеро норильчан.

В Красноярске стартовал краевой конкурс лучших педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

В полуфинал вышли 27 участников из Ачинска, Дивногорска, Красноярска, Норильска, Сосновоборска, Железногорска, Зеленогорска, а также Енисейского, Идринского, Назаровского, Новосёловского, Рыбинского, Ужурского районов, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Теперь им предстоит провести открытое занятие и принять участие в форсайт-сессии. А в финале конкурсантов ждёт беседа-интервью в рамках «Педагогического видеоклуба».

Абсолютный победитель получит 100 тысяч рублей, победители в номинациях — по 80 тысяч рублей.

Фото из открытых источников
15 июня в 12:12 120
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