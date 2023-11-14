В Красноярске впервые стартовал демографический форум

Задачу дополнительно поддержать семьи, будущих мам и традиционные ценности этим летом обозначил президент России Владимир Путин. Он призвал объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома сложной демографической ситуации, вызванной последствиями демографических провалов прошлых десятилетий.

Губернатор края Михаил Котюков отметил, что сегодня улучшение демографии — важнейшая задача для государства. По поручению главы региона правительство края утвердило региональную программу по повышению рождаемости на 2023-2025 годы с конкретными мерами и решениями.

Одна из них — установление единого статуса многодетной семьи. Для её реализации подготовлен проект закона, согласно которому многодетной будет считаться семья, где воспитываются трое детей и более в возрасте до 18 лет, а также есть студенты-очники до 23 лет.

«Важно, чтобы решения, которые мы предлагаем, меняли демографическую ситуацию в комплексе, — подчеркнул губернатор. — Необходим широкий диалог, и как мы видим на форуме, он организован — у нас здесь и представители органов власти, образования, социальной зашиты, здравоохранения, спорта, науки, общественники. У нас есть серьёзная система мер поддержки семей и детей, но всегда есть что развивать и совершенствовать. Поводы для гордости у края сегодня уже есть: у нас каждая седьмая семья — многодетная. Я благодарен всем красноярцам, которые приняли такое ответственное и серьёзнейшее решение, будем всячески их поддерживать».

В регионе начали внедрять стандарты человекоцентричности при оказании госуслуг. В первую очередь в проработку взяли жизненную ситуацию «Многодетная семья», чтобы максимально удовлетворить потребности многодетных семей в проактивном, то есть беззаявительном, режиме. Например, такая региональная выплата, как пособие при рождении двух детей и более, с 1 июля предоставляется родителям уже по факту регистрации малышей — родителям не нужно никуда обращаться, собирать документы, стоять в очереди.

Все предложения, прозвучавшие на форуме, аккумулируют для реализации их на практике, в том числе учтут уже имеющийся положительный опыт регионов РФ.

Прокурор края Роман Тютюник на форуме выразил уверенность в том, что в силах нашего поколения выработать стратегию по сбережению народа и выходу на устойчивый рост численности населения: «Важность сегодняшнего форума не в том, чтобы поговорить и разойтись, а сделать всё возможное для воплощения в жизнь принятых решений, чтобы рождение детей и многодетность стали почётными как на территории края, так и всей страны. Именно Красноярский край в силу своих географических, экономических особенностей и состава населения может стать общенациональной площадкой для внедрения, апробации и последующего распространения на всю страну мер поддержки демографии».

Также на форуме подписали ряд соглашений, которые в перспективе должны помочь в решении актуальных демографических проблем.