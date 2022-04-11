В Красноярский край могла поступить партия шоколада Kinder с сальмонеллой
В Красноярский край могла поступить партия шоколада Kinder с сальмонеллой
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.
В сообщении в своём Telegram-канале Дмитрий перечислил продукцию, где могут содержаться бактерии, вызывающие сальмонеллёз и другие кишечные инфекции:
– Kinder happy moments;
– Kinder circus;
– Kinder mix;
– Kinder uovo maxi;
– Schokobons;
– Mix cross cat kinder; –
Happy snack.
Краевое управление Роспотребнадзора принимает все меры по выявлению и изъятию из оборота этой продукции. Ранее итальянский производитель шоколада Ferrero отозвал «Киндер-сюрпризы» и другие продукты линейки Kinder в Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Чехии, Австралии и Сингапуре из-за возможного наличия сальмонеллы в продукции.