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В Красноярский край могла поступить партия шоколада Kinder с сальмонеллой

В Красноярский край могла поступить партия шоколада Kinder с сальмонеллой

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В Красноярский край могла поступить партия шоколада Kinder с сальмонеллой

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

В Красноярский край могла поступить партия шоколада Kinder с сальмонеллой

В сообщении в своём Telegram-канале Дмитрий перечислил продукцию, где могут содержаться бактерии, вызывающие сальмонеллёз и другие кишечные инфекции:

– Kinder happy moments;

– Kinder circus;

– Kinder mix;

– Kinder uovo maxi;

– Schokobons;

– Mix cross cat kinder; –

Happy snack.

Краевое управление Роспотребнадзора принимает все меры по выявлению и изъятию из оборота этой продукции. Ранее итальянский производитель шоколада Ferrero отозвал «Киндер-сюрпризы» и другие продукты линейки Kinder в Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Чехии, Австралии и Сингапуре из-за возможного наличия сальмонеллы в продукции.

Фото из открытых источников
11 апреля в 11:15 150
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