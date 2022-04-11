В Красноярский край могла поступить партия шоколада Kinder с сальмонеллой

В сообщении в своём Telegram-канале Дмитрий перечислил продукцию, где могут содержаться бактерии, вызывающие сальмонеллёз и другие кишечные инфекции:

– Kinder happy moments;

– Kinder circus;

– Kinder mix;

– Kinder uovo maxi;

– Schokobons;

– Mix cross cat kinder; –

Happy snack.

Краевое управление Роспотребнадзора принимает все меры по выявлению и изъятию из оборота этой продукции. Ранее итальянский производитель шоколада Ferrero отозвал «Киндер-сюрпризы» и другие продукты линейки Kinder в Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Чехии, Австралии и Сингапуре из-за возможного наличия сальмонеллы в продукции.