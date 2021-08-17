В Красноярский край поступила крупная партия вакцины против коронавируса

10,5 тысяч доз препарата «Спутник Лайт» и 37 тысяч доз вакцины «Спутник V» будут распределены по прививочным пунктам региона.

С начала вакцинации в край поступило более 860 тысяч доз вакцин - это «КовиВак», «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона».

Напомним, что в Большом Норильске действуют семь прививочных пунктов.

В поликлиниках Центрального района:

- ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22;

- пр-д Солнечный, 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44.

В дополнительных пунктах:

- СРК «Арена», второй этаж, в субботу и воскресенье - с 12.00 до 18.00, в понедельник - с 13.00 до 19.00;

- Многофункциональный центр, со вторника по пятницу - с 13.00 до 19.00.

В Талнахе:

ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77.

В Кайеркане:

ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.