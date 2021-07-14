В Красноярский край поступила крупная партия вакцины «Спутник V»

На 13 июля в Красноярском крае первым компонентом привились 486 087 жителей, полностью вакцинированы двумя компонентами 339 014 человек.

Как недавно отметил руководитель норильского отдела министерства здравоохранения Коба Кавтеладзе, ситуация с ковидом в городе усугубляется с каждым днём. За последнюю неделю в городе коронавирусом заболели 74 человека.

В городе продолжается прививочная кампания против COVID-19, что является важнейшим инструментом в борьбе с вирусом. Поставить прививку норильчане могут в пяти прививочных пунктах:

- в Центральном районе: ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22; Солнечный пр., 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44; мобильный пункт в СРК «Арена»;

- в районе Талнах: ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77;

- в районе Кайеркан: ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.

На вакцинацию можно записаться любым удобным для вас способом - в личном кабинете портала «WEB-регистратура» или портала «Госуслуги» либо непосредственно в медучреждениях.