В Красноярский край поступила очередная партия вакцины от коронавируса

В Красноярский край прибыло ещё 16,5 тысячи доз вакцины. Уже началась отгрузка препарата по поликлиникам и больницам региона. Всего за весь период вакцинации в край поступило более 147 тысяч доз вакцины.

Напоминаем, сегодня поставить прививку может каждый желающий. Для этого нужно записаться на вакцинацию любым удобным способом - в личном кабинете портала «WEB-регистратура» или портала «Госуслуги», а также в медучреждениях:

- в Центральном районе Норильска по адресам:

ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22;

пр. Солнечный, 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44;

- в районе Талнах по адресам:

ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77;

- в районе Кайеркан по адресу:

ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.