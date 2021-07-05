В Красноярский край поступила очередная партия вакцины от коронавируса

Жители Красноярского края, желающие привиться от COVID-19, могут записаться на вакцинацию любым удобным способом — на порталах «WEB-регистратура» или «Госуслуги» либо непосредственно в медучреждениях.

В Норильске действуют пять прививочных пунктов:

- в Центральном районе: ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22; Солнечный пр., 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44; пл. Металлургов, 10 — СРК «Арена» (пункт работает по выходным с 12.00 до 18.00);

- в районе Талнах: ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77;

- в районе Кайеркан: ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.

В скором времени в городе будет открыт ещё один мобильный прививочный пункт на автовокзале Центрального района, который будет работать по будням.