В Красноярский край поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт»
В Красноярский край поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт»
В ближайшее время 10 тысяч доз будут распределены по прививочным пунктам региона
Эта вакцина однокомпонентная, и рекомендована тем, кто работает вахтовым методом или отправляется в длительные командировки. Также «Спутник Лайт» может быть использована для вакцинации переболевших COVID-19 и уже ранее вакцинированных.
Помимо этого, в край поступило почти 16 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» и почти 2 тысячи доз вакцины «Спутник V».