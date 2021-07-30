В Красноярский край поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт»

Эта вакцина однокомпонентная, и рекомендована тем, кто работает вахтовым методом или отправляется в длительные командировки. Также «Спутник Лайт» может быть использована для вакцинации переболевших COVID-19 и уже ранее вакцинированных.

Помимо этого, в край поступило почти 16 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» и почти 2 тысячи доз вакцины «Спутник V».