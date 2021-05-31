В Красноярский край поступило сразу два вида вакцины
В Красноярский край поступило сразу два вида вакцины
На минувшей неделе в регион пришли 11 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 2,5 тысячи доз препарата «Спутник V».
Напомним, поставить прививку от COVID-19 могут все желающие. В Норильске во всех прививочных пунктах применяют вакцину «Спутник V». В городе действуют четыре пункта вакцинации:
- в Центральном районе: ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22; Солнечный пр., 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44;
- в районе Талнах: ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77;
- в районе Кайеркан: ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.
На вакцинацию необходимо записаться любым удобным для вас способом - в личном кабинете портала «WEB-регистратура» или портала «Госуслуги» либо непосредственно в медучреждениях.