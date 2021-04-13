В Красноярский край пришла первая партия вакцины ЭпиВакКорона

Это первая партия ЭпиВакКороны в регионе, ранее сюда поставлялась только вакцина Спутник V. Но её транспортировка требует определённого температурного режима -18 градусов. А препарат от Вектора хранится при температуре от +2 до +8 градусов.

Для обеспечения северных территорий региона вакциной ЭпиВакКорона губернатор Александр Усс лично обращался в Министерство здравоохранения РФ: Нам необходимо прививать от коронавирусной инфекции не только население крупных городов и посёлков края, но и жителей отдалённых территорий. Вакцина центра Вектор поможет нам упростить процесс доставки и более оперативно провести прививочную кампанию на севере края.