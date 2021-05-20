В Красноярский край завезли первую партию новой вакцины от коронавируса

Препарат «КовиВак» разработан Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова и зарегистрирован 19 февраля этого года.

Это третья официально зарегистрированная в России вакцина от COVID-19. Её особенность в том, что препарат содержит полноценный деактивированный вирус, а не его часть, как вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». «КовиВак» также состоит из двух компонентов - они вводятся пациенту с периодичностью в 14 дней.

Первая партия содержит 3 120 доз препарата.