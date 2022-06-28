В красноярском аэропорту активно строится и реконструируется инфраструктура

Сегодня комитет по экономике и налоговой политике Законодательного собрания края посетил международный аэропорт Красноярск. Экскурсию по ключевым объектам провёл зампредседателя комитета - гендиректор аэропорта Андрей Метцлер.

Депутаты вместе с министром транспорта края Константином Димитровым в терминале № 2 осмотрели Деловой центр с переговорными залами и 4-звездочную гостиницу «Легенда». Также парламентарии посетили Hub Control Centre группы «Аэрофлот», координирующий стыковки транзитных рейсов. После комитет побывал на магистральной рулежной дорожке, реконструкция которой стартовала в 2019 году и завершилась прошлой осенью.

Как отметил Андрей Метцлер, на сегодняшний день аэропорт Красноярск практически завершил строительство и реконструкцию инфраструктуры: «У нас уже есть современнейший терминал с пропускной способностью до 5 млн пассажиров в год, терминал деловых линий с зонами коворкинга, переговорными и ресторанами, отличнейшая полоса, принимающая все типы воздушных судов, ангарные площади, в этом году введем второй грузовой склад. Мы активно сотрудничаем с группой компаний «Волга-Днепр», «Аэрофлотом», расширяем маршрутную сеть. Мы движемся семимильными шагами, уверен, что положительная динамика будет такой же и в дальнейшем». Что касается влияния пандемии и сложившейся геополитической ситуации на пассажиропоток, то, по словам зампредседателя комитета, снижения показателей не отмечается. В прошлом году аэропорт преодолел отметку в 2,7 млн пассажиров в год, а в этом году идет опережение уровня 2021 года. Также открываются новые направления, увеличивается частота рейсов, выделяются субсидии и ведется серьезная работа по снижению стоимости перевозок.

Начался и первый этап реконструкции перрона, который с момента старта работы аэропорта в 1980-х годах не обновлялся. Реконструируется 109,2 тыс. кв. метров бетонного покрытия, объем финансирования – 2,3 млрд рублей. Проведение этих работ позволит не только увеличить пропускную способность аэропорта, но и сократить расходы на текущий ремонт. В этом году завершатся основные строительные работы, дальше в планах второй этап – это более 250 тыс. кв. метров, финансирование составит почти 6 млрд рублей.

Председатель комитета Егор Васильев подчеркнул, что Красноярский край перспективен для авиаперевозок сразу с трех точек зрения – географической, транспортной и экономической:«Наш аэропорт активно развивается благодаря и своей удобной расположенности, и тому, что правительства края, Российской Федерации и даже президент обращают особое внимание на комплекс вокруг него. Аэропорт Красноярск — это якорь, вокруг которого должна быть инфраструктура — и промышленная, и транспортная, автомобильная, и железнодорожная, и логистическая. Красноярский край становится центром России, не только географическим, но и транспортным».