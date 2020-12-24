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В Красноярском крае 31 декабря планируют сделать выходным

В Красноярском крае 31 декабря планируют сделать выходным

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В Красноярском крае 31 декабря планируют сделать выходным

Напомним, что Сергей Неверов, лидер фракции «Единая Россия», 22 декабря выступил с предложением сделать 31 декабря выходным во всей России.

В Красноярском крае 31 декабря планируют сделать выходным

Президент России Владимир Путин поддержал данную инициативу и рекомендовал главам регионов объявить 31 декабря выходным днём. В Красноярском крае уже разрабатывают соответствующий указ губернатора Александра Усса, согласно которому 31 декабря будет объявлен выходным днём без переноса рабочего дня.

- У нас праздников много в Новый год, одним больше — одним меньше. Конечно, следует это поддержать, - заявил президент на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Фото из открытых источников
24 декабря в 13:50 220
31 декабряВыходной
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