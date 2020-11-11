В Красноярском крае 327 новых случаев коронавируса

За текущие сутки самый большой прирост по краю зарегистрирован в Красноярске – 81 заболевший. На втором месте Минусинск – 21, и на третьем месте Ачинск – 19.

В Норильске сегодня зафиксировано 13 новых случаев заболевания, со вчерашнего дня цифра не изменилась.

Выздоровело за текущие сутки 311 человек и 15 человек умерли от COVID-19. Под наблюдение взято ещё 641 человек, а снято – 512.

По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по телефонам:

8 (3919) 43-71-57 - ситуационный центр по сбору и анализу информации о распространении новой коронавирусной инфекции;

8 (908) 033-70-54, 8 (908) 033-70-22 - колл-центр по вопросам организации и оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией;

112 - Единая дежурно-диспетчерская служба;

8-800-555-49-43 - горячая линия Роспотребнадзора;

8-800-100-56-53 – круглосуточная горячая линия министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции.