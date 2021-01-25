В Красноярском крае более четырёх тысяч семей получили губернаторскую выплату

Напомним, что данное пособие было введено в январе прошлого года по инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса. Поддержка положена семьям, в которых третий или последующий ребёнок родился не позднее января 2020 года, а также, чей доход не превышает двойного прожиточного минимума на каждого члена семьи.

За прошедший год в Красноярском крае более 4300 семей получили поддержку от губернатора региона.

- Выплата предоставляется семьям в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» нацпроекта «Демография». Для этого в 2020 году было направлено почти 414 млн рублей, из которых более 310 млн рублей – федеральные субсидии, – сообщила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Напомним, что после рождения ребёнка у родителей есть полгода, чтобы оформить губернаторскую выплату. Для этого необходимо обратиться в МФЦ или территориальное отделение соцзащиты с заявлением, паспортом и свидетельством рождения на каждого ребёнка. Кроме того, подать заявление можно дистанционно через портал «Госуслуги».

- Если же в настоящее время у семьи завершается год с момента назначения пособия, то с учётом ограничительных мер для продления выплаты им не нужно обращаться в отделение социальной защиты по месту жительства. Льгота продлится автоматически ещё на год, – пояснила Ирина Пастухова.

В Норильске выплата составляет 14 919 рублей.