В Красноярском крае готовят законопроект о выплатах детям военных, погибших во время спецоперации на Украине

Согласно документу, выплата будет ежемесячной, её размер - 15 тысяч рублей. Сумма будет индексироваться.

Помощь будет предоставляться всем детям погибших военных до 18 лет либо достигших 18 лет и обучающихся на очном отделении (до окончания обучения, но не более чем до 23 лет). На данном этапе подготовлен проект закона, в ближайшее время его рассмотрят депутаты Законодательного собрания.