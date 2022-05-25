МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Красноярском крае готовят законопроект о выплатах детям военных, погибших во время спецоперации на Украине

В Красноярском крае готовят законопроект о выплатах детям военных, погибших во время спецоперации на Украине

Главная / Новости / Общество

В Красноярском крае готовят законопроект о выплатах детям военных, погибших во время спецоперации на Украине

В Красноярском крае готовят законопроект о выплатах детям военных, погибших во время спецоперации на Украине

Согласно документу, выплата будет ежемесячной, её размер - 15 тысяч рублей. Сумма будет индексироваться.

Помощь будет предоставляться всем детям погибших военных до 18 лет либо достигших 18 лет и обучающихся на очном отделении (до окончания обучения, но не более чем до 23 лет). На данном этапе подготовлен проект закона, в ближайшее время его рассмотрят депутаты Законодательного собрания.

Фото из открытых источников
25 мая в 17:25 490
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также