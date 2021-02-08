В Красноярском крае инвалидам по зрению помогают осваивать современные технологии

«В 2021 году на приобретение дополнительных средств реабилитации для инвалидов, в том числе и по зрению, из бюджета региона выделено порядка 9 млн рублей. В частности, на эти деньги будут приобретены смартфоны, приборы и расходные материалы, необходимые для письма шрифтом Брайля, часы, будильники и глюкометры с речевым выходом», — рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.