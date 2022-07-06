В Красноярском крае изменился порядок квотирования рабочих мест для инвалидов

Теперь квотировать рабочие места для граждан с инвалидностью обязаны все предприятия с численностью работников от 35 человек, в том числе общественные объединения инвалидов. Кроме того, рассчитывать квоту станет проще: с 1 сентября подавать сведения в службу занятости необходимо один раз в год до 1 февраля. Ранее работодатели предоставляли информацию ежемесячно. «Квотирование рабочих мест – один из механизмов трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья. По закону для выполнения квоты организации обязаны принять сотрудников на выделенные места», - пояснил руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.

В Красноярском крае действуют различные программы по обеспечению занятости инвалидов. Для трудоустройства граждан с длительным перерывом в работе предназначен специальный проект службы занятости. Возможны варианты организации стажировок или оснащения рабочих мест для незанятых инвалидов. Более подробную информацию можно узнать на инклюзивной платформе «Пространство возможностей» интерактивного портала агентства труда и занятости населения Красноярского края.