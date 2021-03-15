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В Красноярском крае меняется номер горячей линии по противодействию коронавирусной инфекции

В Красноярском крае меняется номер горячей линии по противодействию коронавирусной инфекции

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В Красноярском крае меняется номер горячей линии по противодействию коронавирусной инфекции

В Красноярском крае меняется номер горячей линии по противодействию коронавирусной инфекции

Проведено объединение существующих горячих линий по противодействию ковида. В качестве единого будет использован новый номер - 122.

В марте ещё можно позвонить и на номера министерства здравоохранения: 8 800 100 56 53, 8 800 53 19, и на номер 122, звонки при этом попадут в единый контакт-центр.

С 1 апреля по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, можно будет обратиться только на 122.

По информации с официального сайта министерства здравоохранения Красноярского края
Фото из открытых источников
15 марта в 12:22 410
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