В Красноярском крае меняется номер горячей линии по противодействию коронавирусной инфекции

Проведено объединение существующих горячих линий по противодействию ковида. В качестве единого будет использован новый номер - 122.

В марте ещё можно позвонить и на номера министерства здравоохранения: 8 800 100 56 53, 8 800 53 19, и на номер 122, звонки при этом попадут в единый контакт-центр.

С 1 апреля по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, можно будет обратиться только на 122.

По информации с официального сайта министерства здравоохранения Красноярского края