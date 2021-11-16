В Красноярском крае могут ввести обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

Сейчас готовятся очередные изменения в Постановление главного государственного санитарного врача «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».

Речь идет о людях старше 60 лет.

По словам главы краевого Роспотребнадзора Дмитрия Горяева, среди них сохраняется высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией. «Граждане данной возрастной категории зачастую имеют хронические заболевания, которые дают осложнения при заражении COVID-19, в том числе ведущие к летальным исходам, — написал в своем телеграм-канале Горяев. - В настоящий момент прорабатываются изменения в Постановление главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю № 43, касающиеся категорий граждан, подлежащих вакцинации. Прежде всего они касаются лиц в возрасте 60 лет и старше. Данные изменения необходимы не только для отнесения этой возрастной категории к группам, имеющим наибольшие риски от опасной инфекции, но и для включения её министерством здравоохранения края в региональный календарь профилактических прививок».