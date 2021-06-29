В Красноярском крае могут ввести обязательную вакцинацию

Власти Красноярского края рассматривают введение обязательной вакцинации. Однако пока не торопятся с данным решением. Как сообщил глава региона, жители края ведут себя довольно сознательно, и намеченные показатели вакцинации будут достигнуты без радикальных мер.

На сегодняшний день темп вакцинации стабилен, в разгар отпусков спрос на прививку вырос. Но власти держат руку на пульсе событий и ежедневно отслеживают динамику.

Дефицита вакцины в регионе также не наблюдается.