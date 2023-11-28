В Красноярском крае может появиться единая карта жителя региона

Своим опытом по внедрению единых карт поделились Рязанская, Оренбургская, Свердловская, Мурманская области, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие субъекты РФ.

По словам начальника административного управления Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт‑Петербурга Романа Пинуса, такая карта позволяет петербуржцам приобретать билеты на культурно-досуговые мероприятия со скидкой. В ЯНАО единая карта «Морошка» решает вопросы социального обслуживания, жители используют её как читательский билет.

По словам руководителя службы «Центр управления регионом» краевого Центра информационных технологий Анны Осиковой, внедрить проект «Единая карта жителя Красноярского края» планируется в первом квартале следующего года: «Мы хотели взять лучший опыт других регионов, привнести что-то своё и воплотить всё это у себя. Данный проект нацелен прежде всего на клиентоцентричность, на создание комфортных условий для получения услуг, чтобы с этой картой наши жители чувствовали себя уверенно и комфортно в любых ситуациях и получали необходимые меры поддержки тогда, когда им это потребуется».

Это будет одна карта на все случаи жизни, ключ ко всем цифровым сервисам региона. Она будет действовать на платформе карты «Мир» и станет банковским инструментом и средством получения различных социальных мер поддержки.

«У нас очень большие, амбициозные планы, мы ставим серьёзные задачи и хотим внедрить этот проект комплексно, – отмечает министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин. – Единая карта жителя нашего региона призвана объединить в себе разные сервисы и услуги: от поездок в общественном транспорте до контроля школьного питания, использования как льготного рецепта и многого другого. То есть этот проект фактически трансформирует экономическую систему региона в плане оказания отдельных социальных услуг. Поэтому в кратчайшие сроки будем тему доводить до конца, запускать и развивать».

Также участники обсудили ключевые вопросы, связанные с созданием единой концепции карт, оценкой действующей информационно-технологической инфраструктуры, формированием законодательной базы, обеспечением безопасности персональных данных, и другие.

Напомним, что внедрение цифровых технологий в регионе происходит в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».