В Красноярском крае можно забронировать почтовую ячейку через интернет

Данная услуга востребована людьми, у которых сломан или отсутствует почтовый ящик, или теми, кто не хочет указывать домашний адрес при получении писем и посылок. Организациям услуга позволяет объединить потоки корреспонденции и упростить процедуру получения отправлений. Либо наоборот разделить входящую почту, арендовав несколько абонементных ящиков.

Для бронирования ячейки нужно зайти в раздел «Абонементный ящик» на сайте www.pochta.ru или в мобильном приложении «Почты России», выбрать удобное почтовое отделение и даты использования. Система уточнит число свободных ячеек и рассчитает стоимость услуги.

Физические лица могут сразу оплатить услугу в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении, организациям нужно распечатать бланк платёжного поручения и провести оплату через банк. Далее необходимо подписать заявление в почтовом отделении и получить ключ от ячейки. Почту можно забрать без очереди в любое время в рабочие дни отделения. Всего в Красноярском крае насчитывается 11 089 абонентских ячеек в 215 почтовых отделениях.

«Наши клиенты используют абонементные ячейки для получения извещений и писем, простых мелких пакетов и печатных изданий. В последнее время онлайн-услуги становятся всё популярнее. «Почта России» заботится о своих клиентах и поддерживает использование цифровых сервисов», – говорит Александр Гроо заместитель директора УФПС Красноярского края.