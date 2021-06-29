В Красноярском крае на 46% вырос спрос на почтовые отправления первого класса

«Отправления первого класса» – это регистрируемые ускоренные почтовые отправления, доставляемые только по территории Российской Федерации. От обычных они отличаются приоритетной обработкой и пересылкой авиатранспортом. Доставку и вручение ускоренных отправлений можно отследить по трек-номеру в мобильном приложении или на официальном сайте «Почты России». При необходимости они могут пересылаться с уведомлением о вручении. Для почтовых отправлений первого класса доступно бесплатное СМС-информирование о поступлении и вручении. Первым классом можно отправить письма, бандероли и посылки.

Письма и бандероли первого класса могут быть заказными или с объявленной ценностью. Их можно адресовать непосредственно получателю, до востребования или на ячейку абонементного почтового шкафа. Они имеют предельный вес: письма – 500 г, бандероли – 2,5 кг. Отправления первого класса с объявленной ценностью могут пересылаться с описью вложения и наложенным платежом.

Посылки первого класса могут быть простыми, с объявленной ценностью или с наложенным платежом. Вручение посылки первого класса осуществляется почтальоном по адресу, указанному на отправлении. Максимальный вес такого отправления – 2,5 кг. Посылки с объявленной ценностью могут пересылаться с описью вложения.

Узнать стоимость услуги отправления первого класса и сроки доставки можно в отделениях почтовой связи или на сайте.