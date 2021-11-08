В Красноярском крае на неопределённый срок продлена система предъявления QR-кодов

7 ноября внесены изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Согласно изменениям система предъявления QR-кодов или справок о вакцинации или перенесённом заболевании в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) продлевается на неопределённый срок — до улучшения эпидемиологической обстановки, говорится в сообщении на официальном сайте региона.

Также указ запрещает посещение ТРЦ и организаций общепита (за исключением обслуживания навынос) детям и подросткам до 18 лет без сопровождения родителей или законных представителей.