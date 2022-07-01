МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Красноярском крае набирает популярность новый вид мошенничества

В Красноярском крае набирает популярность новый вид мошенничества

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В Красноярском крае набирает популярность новый вид мошенничества

В Красноярском крае набирает популярность новый вид мошенничества

Злоумышленники представляются сотрудниками Роспотребнадзора и предлагают приобрести для оформления «Уголка потребителя» действующую нормативную документацию с обещанием «положительных» результатов предстоящей проверки.

За текущую неделю в ведомство поступило около восьмидесяти жалоб от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Дмитрий Горяев, главный государственный санитарный врач Красноярского края, в своём Telegram-канале обратился к жителям Красноярья: «Обращаю внимание, что от должностных лиц нашей cлужбы не могут поступать предложения предложения об оказании возмездных услуг. Подобные звонки всегда исходят от мошенников!».

Фото из открытых источников
1 июля в 17:15 1210
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