В Красноярском крае начала действовать новая мера социальной поддержки

«Мне этот механизм поддержки представляется привлекательным по двум причинам. Во-первых, он мотивирует на проактивность, призван изменить позицию людей, работающих на низкооплачиваемой должности или живущих преимущественно за счёт социальных отчислений от государства. Во-вторых, это хорошее подспорье для того, чтобы начать бизнес, не требующий больших капитальных затрат, - а таких ниш в Норильске достаточно. Начинающие предприниматели могут получить единовременную выплату в размере до 250 тыс. руб. и направить эти средства на аренду помещения, закупку оборудования или на создание и оснащение дополнительных рабочих мест», - рассказал заместитель директора Агентства развития Норильска по инвестициям и развитию бизнес-среды Роман Кулян.

В региональном бюджете Норильску на предоставление новой меры соцподдержки выделено 9 млн рублей.

Специалисты Агентства развития Норильска советуют потенциальным получателям сперва составить бизнес-план проекта и проверить соответствие своего финансового и имущественного состояния установленным критериям. Кроме того, в АРН готовы оказать консультативную поддержку при выборе направлений реализации проектов и подготовке бизнес-планов. В июле-сентябре планируется провести тренинги для начинающих предпринимателей.

Подробную информацию о том, как заключить социальный контракт, предприимчивые горожане с невысоким уровнем дохода могут получить по телефону 45-68-16.